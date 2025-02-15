Палестина, 15 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. В Хан-Юнисе на юге сектора Газа палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) трёх заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов. Трансляцию ведёт арабский телеканал Al Jazeera.

Хасан Алзаанин/ТАСС Заложник Александр Труфанов (в центре)

Судя по трансляции, трое заложников сели в автомобили МККК, которые затем направились в сторону Израиля. Процесс передачи заложников, среди которых был и Труфанов, состоялся около дома покойного лидера движения Яхьи Синвара.

Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Посол Израиля в России Симона Гальперин 20 января сообщила, что Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе соглашения с ХАМАС.

3 февраля заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что россиянина Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что было принято решение освободить Труфанова на первом этапе сделки в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу. Что касается уроженца Донбасса Максима Харкина, его освобождение обсудят на втором этапе сделки с Израилем, добавил Абу-Марзук.