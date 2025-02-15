Ханты-Мансийск, 15 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Суд на два месяца отправил под стражу бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексея Шипилова. Решение принято в рамках дела о взятке, сообщили 15 февраля ТАСС в правоохранительных органах.

Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

«Избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста», — сказал собеседник агентства.

Следствие полагает, что в 2023–2024 годах Шипилов, работая в должности первого замгубернатора, получил незаконное вознаграждение в размере не менее 7,5 млн рублей. Взамен он содействовал группе лиц и управляющей компании, которую они представляли.

Подозреваемый, как сообщало ИА Регнум, дал незаконные поручения главе одного из муниципальных образований региона по поводу организации перехода многоквартирных домов на обслуживание этой УК, а также общего покровительства указанной организации. О задержании бывшего чиновника стало известно 14 февраля.