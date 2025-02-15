Париж, 15 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж окажет поддержку Киеву на переговорах о мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом французский лидер сообщил 15 февраля после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

ИА Регнум

Макрон отметил, что достижение президентом США Дональдом Трампом договоренности о прекращении украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным будет отличной новостью. При этом он считает, что вести переговоры должен Киев.

«Но только украинцы могут вести переговоры о прочном и долговременном мире. Мы им поможем», ― написал Макрон в соцсети Х.

Он также добавил, что европейцам придется укрепить свою коллективную безопасность и стать более самостоятельными. По словам французского лидера, Франция будет играть свою роль в ускорении этого процесса.

Как сообщало ИА Регнум, после телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 12 февраля, глава Белого дома сообщил, что сторонам удалось существенно продвинуться в разрешении украинского кризиса. Кроме того, он заявил о доверии президенту РФ в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, указал Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы государств согласились, что конфликт можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Позднее представитель Кремля отметил, что в недрах киевского режима наверняка будут люди, которые попытаются сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Два чиновника Евросоюза в беседе с Bloomberg сообщили, что европейских чиновников ошеломил разговор Путина и Трампа, тем более что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников журналистов заявил, что глава Белого дома поступил предательски.