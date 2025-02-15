Москва, 15 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов в честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В этот день в РФ вспоминают подвиг бойцов, которые исполняли свой служебный долг за рубежом. Ветераны боевых действий, активисты молодёжных и патриотических организаций собираются у мемориалов по всей стране, чтобы почтить память героев-интернационалистов.

15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана после операции, длившейся почти 10 лет. В ходе данной операции было задействовано свыше полумиллиона советских бойцов.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к ветеранам войны в Афганистане, отметив их стойкость, мужество и героизм. Белорусский лидер добавил, что воины-интернационалисты доблестно защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий, поэтому они являются образцом честности порядочности, доблести и отваги для нынешних поколений.