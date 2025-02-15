* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 15 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Член сената конгресса США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что среди погибших на Украине не было американцев. Об этом он заявил в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ни один американец не погиб, защищая Украину», — сказал сенатор.

Грэм также отметил, что киевский режим стал союзником Вашингтона. Сенатор уточнил, что надеялся на это всю жизнь и теперь гордится отношениями США и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Линдси Грэм заявил, что в ряды ВСУ должны вступать украинцы всех возрастов. Он также призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации, который позволил бы призвать в армию большее число граждан Украины.

В ноябре 2023 года американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что на тот момент времени в ходе боевых действия на территории Украины погибли более 500 граждан США, которые служили в ВСУ. Он уточнял, что в составе воюющих за Киев наёмников помимо американцев погибали и жители стран Европы.

В начале ноября 2024 года журнал Newsweek написал, что американский наёмник Кори Навроцки, ранее служивший в морской пехоте США, был среди украинских диверсантов, ликвидированных в Брянской области в конце октября.