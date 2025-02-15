Москва, 15 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Самый холодный день с начала года наступил в Москве — ночью термометр на метеостанции ВДНХ показал 9,5 градуса мороза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале «Погода от шефа».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам синоптика, февраль еще скажет последнее слово. К середине месяца зимняя погода вернулась в центральные и северо-западные регионы европейской части России.

«Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров опустились до отметки -9,5°», — говорится в сообщении.

До этого самый сильный мороз наблюдался 12 февраля — минус 8,7 градуса. Теперь до 2 см выросла и высота снежного покрова, а это самый высокий показатель с 18 января, добавил Леус.

Морозы усилились в Подмосковье — в Электростали термометр показал -11,9°С.

В предстоящие дни в столице будет на 3–5 градусов холоднее климатической нормы. Пик морозной волны, вероятно, придется на 17 февраля, когда ночью в Москве будет до -12…-14°, а по области — до -17°, спрогнозировал специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в середине февраля температура воздуха в центре Европейской России опустится ниже климатической нормы впервые с начала года. Он также отмечал, что 2025 год может войти в тройку самых теплых лет на планете.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил 9 февраля, что последний зимний месяц готовит москвичам сюрприз и «отработает» снегопадами и морозами за весь сезон. В последние десять дней февраля ожидается 100% от декадной нормы осадков — около 9–13 мм, уточнил он.