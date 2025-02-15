Москва, 15 февраля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Полные данные об орбите астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, появятся не раньше чем через три-четыре года. Об этом 15 февраля сообщил ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ГАИШ МГУ) Владимир Бусарев.

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Ученый отметил, что именно такой срок составляет период обращения 2024 YR4 вокруг Солнца. Только по его завершении появится исчерпывающая информация обо всей орбите небесного тела и можно будет ответить на вопрос, столкнется ли оно с Землей.

«Думаю, что до 2028 года орбита астероида 2024 YR4 будет оставаться недостаточно изученной», ― процитировал ТАСС Бусарева.

Астроном добавил, что объект принадлежит к семейству аполлонов, которые считаются потенциально опасными и требуют регулярных наблюдений, так как их орбиты относительно быстро меняются под действием гравитационных полей Земли, а также Меркурия, Венеры, Марса и Солнца. При этом на данный момент, по мнению Бусарева, причин для опасений нет.

Как сообщало ИА Регнум, астероид с обозначением 2024 YR4 обнаружили в декабре специалисты обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр предположительно составляет от 40 до 90 м, что примерно соответствует Тунгусскому метеориту.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 7 февраля заявили, что вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землёй в декабре 2032 года выросла с 1% до 2,3%.

По словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислава Короткого, разброс в оценках угрозы столкновения YR4 с Землей обусловлен небольшим периодом наблюдений за этим космическим телом. Пока предположительным районом падения объекта считают Центральную Африку или Атлантический океан.

11 февраля британское издание The Independent со ссылкой на новые расчеты сообщило, что потенциально угрожающий Земле астероид 2024 YR4 может не долететь до планеты и врезаться в Луну. К такому выводу пришла группа охотников за астероидами из Аризонского университета и NASA.

В Китае из-за YR4 начали формировать команду сотрудников по планетарной обороне.