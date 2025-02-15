Сухум, 15 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. В Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. Избирательные участки открылись для жителей республики.

РИА Новости/Максим Блинов

На пост президента Абхазии претендуют пять кандидатов, среди которых вице-президент республики Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

По данным ЦИК республики, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске, однако этого количества может быть недостаточно, чтобы все избиратели смогли проголосовать.

Данные президентские выборы в Абхазии также станут первыми с момента образования республики, на которых не будут представлены российские наблюдатели.

Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы президента Абхазии были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании.

28 января и. о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики.

Ранее абхазские общественные организации призвали открыть избирательные участки на выборах президента Абхазии в российских регионах. Чем больше таких участков появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отмечал в беседе с ИА Регнум почётный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава.