Москва, 15 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Коллективный Запад перестал существовать. Об этом заявил 15 февраля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя ход Мюнхенской конференции по безопасности.

Известия/Артем Коротаев

«Коллективного Запада больше не существует», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Косачёв отметил, что мероприятие ещё продолжается, но его провал уже очевиден. Вице-спикер напомнил, что конференцию учредили в 1963 году после Карибского кризиса, чтобы укрепить идеологическое единство западных стран.

По словам Косачёва, когда холодная война завершилась, коллективный Запад превратился в монстра, представляющего опасность для всего мира, и начал создавать всё новые проблемы для человечества. По его словам, на эти угрозы обратил внимание президент России Владимир Путин, выступая в Мюнхене в 2007 году.

Сенатор подчеркнул, что российский лидер предложил реальную альтернативу, которую Запад отверг. Вице-спикер полагает, что за прошедшие годы проблемы усугублялись и на 61-й Мюнхенской конференции состоялись «похороны» коллективного Запада.

Вместе с тем Косачёв считает, что угрозы не исчезли. Он пояснил, что принцип новой администрации США, который можно описать как «а табачок врозь», пока нельзя назвать стремлением к более справедливому мироустройству.

Сенатор заметил, что речь идёт о перераспределении ролей и ресурсов, при котором каждый стремится соперничать с остальными. Косачёв добавил, что такой расклад несёт не меньшие риски, чем однополярный мир.

Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. В этом году представители России не участвуют в мероприятии.

14 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал лидеров ЕС не быть оленями. По его словам, важным для западных стран является не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене заявил, что основные угрозы для Европы исходят не от России и Китая, а кроются внутри самого континента. В качестве примеров он привёл отмену выборов в Румынии, а также не исключил вероятность повторения аналогичных событий в Германии.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с журналистами не исключил начало серьёзного конфликта между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что президент США Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с Владимиром Путиным.