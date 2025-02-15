Москва, 15 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Злоумышленники могут использовать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для совершения мошеннических действий, включая оформление кредитов на имя жертвы. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

ИА Регнум

«Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — приводит его слова «Лента. ру».

Как отметил эксперт, даже если банк откажет в выдаче займа, мошенники могут обратиться в микрофинансовые организации, где требования к проверке клиентов значительно ниже.

Виноградов указал, что СНИЛС играет важную роль в финансовой и социальной идентификации, поскольку содержит ключевые персональные данные. Эти сведения позволяют злоумышленникам не только пытаться взять кредиты, но и получать доступ к учетной записи на портале «Госуслуги». Используя доступ, преступники могут изменять данные, например, номера банковских карт и счетов, чтобы перенаправлять налоговые вычеты и социальные выплаты на свои счета.

Кроме того, СНИЛС может быть использован для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых организациях. Анализируя данные о пенсионных отчислениях и трудовом стаже, мошенники могут оценить финансовое положение жертвы и выбрать наиболее подходящую схему для атаки.

СНИЛС содержит информацию о трудовом стаже, страховых начислениях и выплатах, что делает его важным инструментом идентификации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Работодатели запрашивают СНИЛС у сотрудников при трудоустройстве и перечисляют по нему пенсионные взносы в Социальный фонд России (СФР).

В начале января текущего года МВД России сообщало о двух распространенных схемах мошенничества, связанных с получением доступа к учетным записям на портале «Госуслуги». Одна из них предполагает звонки от имени операторов связи, в ходе которых злоумышленники под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят жертву сообщить код из СМС-сообщения. Эксперты рекомендуют гражданам быть предельно осторожными и не передавать свои персональные данные, включая СНИЛС, номера паспортов и коды из СМС, третьим лицам. В случае подозрения на мошеннические действия следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.