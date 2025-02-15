Минск, 15 февраля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к ветеранам войны в Афганистане, отметив их стойкость, мужество и героизм. Его слова передаёт пресс-служба.

Известия/Иван Смирнов

«Сегодня мы вспоминаем памятные события, ставшие символом стойкости, мужества и героизма сыновей белорусской земли. Подвиги молодых ребят и опытных командиров продолжают жить в сердцах благодарных потомков», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что воины-интернационалисты доблестно защищали дружественный народ Афганистана от междоусобных войн и конфессиональных противоречий, поэтому они являются образцом честности порядочности, доблести и отваги для нынешних поколений.

15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана после операции, длившейся почти 10 лет.

Как передавало ИА Регнум, 27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Президент России Владимир Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище. Также он провёл встречу с ветеранами, которым вручил юбилейные медали.