Москва, 15 февраля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке заметно снизились. Запасов икры достаточно, дефицита качественной продукции к предстоящим праздникам не ожидается, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Известия/Павел Волков

По данным организации, рыбаки отпускают соленую икру горбуши по цене от 4,5 тыс. рублей за килограмм — это в 1,5 раза меньше декабрьского показателя. Икра кеты продается на 15% дешевле, от 5,5 тыс. рублей за килограмм.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, на дальневосточных складах остается достаточно большой запас красной икры. Это и мороженые ястыки для дальнейшей переработки, и икра в потребительской и оптовой упаковке.

«Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам — Масленице, 23 Февраля и 8 Марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», — заверил Зверев.

Некоторое снижение цен в оптовом сегменте наблюдается и в Центральном федеральном округе. Так, в Москве оптовая цена икры горбуши снизилась примерно на 1% — до 8,1 тыс. рублей за килограмм, икра кеты подешевела на 7% — в среднем до 8 тыс. рублей за килограмм.

Как сообщало ИА Регнум, снижение цены на красную икру в России наблюдалось после новогодних праздников. В четвёртую неделю января она отметилась падением на 10% по сравнению с декабрем 2024 года, отмечали в «Рыбном союзе».

По данным Росрыболовства, ежегодно россияне потребляют порядка 12–14 тыс. тонн красной икры, однако с учётом ценовой корректировки в 2024 году этот показатель составил около 10–11 тыс. тонн.