Курск, 15 февраля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые с помощью дрона сбросили взрывное устройство на жилой дом в Курской области. Об этом 15 февраля сообщили в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что дело возбуждено главным военным следственным управлением СК России по статье о теракте против мирного населения Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По данным ведомства, на которые ссылается ТАСС, 14 февраля бойцы вооруженных формирований Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, где проживал мирный житель.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что дрон атаковал дом в Беловском районе. В результате хозяин домовладения получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Глава региона добавил, что взрыв разрушил хозяйственные постройки на территории дома.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж.

В результате был ранен оператор Юрий Шолмов. Пострадавшего госпитализировали в региональную больницу. В дальнейшем его отправят на лечение в Москву. Состояние Шолмова врачи оценили как удовлетворительное.

По факту нападения украинских вооружённых формирований на журналистов возбудили уголовное дело. Следствие установит и привлечёт к ответственности всех причастных к преступлению лиц.

В ночь на 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны над российскими регионами перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Основную атаку ВСУ совершили на Белгородскую область, где сбили 41 дрон. Ещё пять БПЛА обезвредили в Воронежской области, четыре — в Ростовской.