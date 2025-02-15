Николаев, Украина, 15 февраля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. В Николаевской области в результате взрывов повреждено административное здание. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В регионе повреждены котельная, станция очистки воды и административное здание», — указал он в публикации.

В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля телеканал «Общественное» сообщал, что взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

В ночь на 12 февраля серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что ночь стала рекордной по количеству прилётов «Искандеров».

Пресс-служба Минобороны РФ утром 12 февраля сообщила, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены, отмечалось в сообщении.