Рим, 15 февраля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади уже к концу лета планируют провести концерт мира. Об этом в интервью итальянскому агентству Ansa заявил эстрадный певец Аль Бано.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков Аль Бано

Звезда 80-х сообщил, что получил от импресарио в России, устроившего его четыре выступления перед президентом РФ Владимиром Путиным, приглашение принять участие в этом мероприятии, которое, предположительно, будет посвящено окончанию украинского конфликта.

«Он сказал мне быть готовым к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира», — уточнил исполнитель.

Аль Бано добавил, что уже что-то произошло, если судить по новостям после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом, либо перемены произойдут уже вскоре. Певец уверен, что его импресарио не ошибается. По словам Аль Бано, он никогда не допускал ошибок за всё время совместных рабочих отношений, и «сейчас будет так же».

«Концерт мира пройдет на Красной площади. И это прекрасные новости», — заключил итальянский исполнитель.

Как сообщало ИА Регнум, Аль Бано 11 ноября прошлого года заявил, что с радостью выступил бы с концертом в Донбассе. Он подчеркнул, что этот регион всегда был русским, и призвал взглянуть правде в глаза.

Артист также выразил готовность приехать с концертом в поддержку мира в Москву или иной город. Он предположил, что Дональд Трамп поспособствует разрешению украинского конфликта.

Изначально певец критиковал проведение спецоперации на Украине и говорил, что из-за этого больше не приедет в РФ. Его взгляды поменялись в марте прошлого года. Тогда Аль Бано отметил, что мечтает вновь посетить Россию.

После телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 12 февраля, глава Белого дома сообщил, что сторонам удалось существенно продвинуться в разрешении украинского кризиса. Кроме того, он заявил о доверии президенту РФ в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, указал Трамп.