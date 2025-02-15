Горно-Алтайск, 15 февраля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай после произошедшего в регионе землетрясения магнитудой 6,4 начал действовать режим повышенной готовности. Об этом 15 февраля сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он опроверг сообщения о разрушениях, появившиеся в соцсетях. По словам Турчака, зафиксированные в ряде районов повреждения незначительны.

После сейсмособытия в Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, отметил Турчак и пообещал при необходимости организовать доставку питьевой воды.

«Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме», ― сообщил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 февраля на юго-западе Сибири в районе границы Монголии с Республикой Алтай было зафиксировано землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 5,7. Подземный толчок произошел в 04:48 мск (01:48 по времени UTC) в 26 км от села Кош-Агач с населением 5,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

В МЧС Республики Алтай сообщили, что сейсмособытие магнитудой 6,4 в эпицентре началось в 08:48 в 1,3 км юго-восточнее села Бельтир Кош-Агачского района. Предварительная интенсивность составила 4–5. В 50-километровую зону попали восемь населённых пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой.

В результате незначительные повреждения штукатурки получила школа в селе Купчегень в Онгудайском районе. Также местами в селе Кош-Агач было кратковременное отключение света.