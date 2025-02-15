Москва, 15 февраля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется ответить за свои слова и поступки. Об этом 15 февраля заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых», — процитировал ТАСС политика.

Он добавил, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.

Глава движения отметил, что команда Зеленского уничтожает не только политиков, активистов и инакомыслящих, но и ветви власти, это приведет к тому, что не будет ни потенциальных преемников, ни самой страны.

«Возглавлять будет нечего и некому», ― заключил Медведчук.

Как передавало ИА Регнум, Медведчук 10 февраля отметил, что Зеленский фактически подписал себе приговор, признавшись, что ему неизвестна судьба миллиардов долларов, выделенных США для поддержки Украины. Он считает, что глава киевского режима пытается оправдаться перед новой администрацией президента США Дональда Трампа, «выдавая» своих соратников по коррупционным схемам в надежде стать свидетелем, а не обвиняемым.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что глава киевского режима и руководитель его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы и переданы суду сразу после заключения мирного договора с Россией.

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 19 декабря заявил, что в отношении Зеленского, который несет вину за гибель тысяч мирных жителей, следует уже сейчас запустить процедуру проведения международного трибунала.

Зеленский нанес ни с чем не сравнимый ущерб украинскому народу, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом, считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Ирландский журналист Чей Боуз 2 ноября прошлого года заявил, что глава киевского режима знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Он также назвал Зеленского диктатором.