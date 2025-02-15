Берлин, 15 февраля, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Об этом 15 февраля сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа.

TASS /PA/MICHAEL KAPPELER Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности», ― говорится в материале.

Тапп уточнил, что встреча, которая продлилась полчаса, состоялась в отеле вскоре после выступления Вэнса и прошла в «очень непринужденной и дружеской» атмосфере. Стороны обсудили, в частности, украинский конфликт. Издание отменило, что вице-президент дал понять, что симпатизирует АдГ.

Также сообщается, что Вэнс встретился с лидерами основных политических партий Германии, президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico со ссылкой на немецких и американских чиновников 14 февраля сообщило, что Джей Ди Вэнс отказался проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, несмотря на запланированную поездку в Мюнхен. Источники подчеркнули, что это является серьезным дипломатическим упреком лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной.

По словам пресс-секретаря Шольца Уильяма Мартина, встреча между политиками обсуждалась, однако не сможет состояться из-за «конфликта в расписании».

Вице-президент США на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, подчеркнул, что наиболее серьезная угроза для Европы — это внутренняя угроза, а не Россия или Китай.