Москва, 15 февраля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. «Газпром» продает два офисных объекта в Москве, а также санаторно-курортные объекты в Московской и Тверской областях. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В компании уточнили, что намерены продать деловой центр общей площадью 91,9 тыс. кв. м в Москве и имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» в московском поселке Сосенское.

Кроме того, продается санаторий «Приокские дали» в Подмосковье и база отдыха «Селигерские зори» в Осташковском районе Тверской области.

«Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО ЭТП ГПБ в качестве организатора торгов», — пояснили в «Газпроме».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года «Газпром» официально изменил местонахождение головной компании с Москвы на Санкт-Петербург. Штаб-квартира головного офиса расположилась в «Лахта Центре».

В мае прошлого года компания анонсировала продажу столичной недвижимости в связи с переездом в Петербург. В список тогда включили офисные здания, нежилые помещения и санаторно-курортный комплекс «Империал парк отель & спа». В октябре «Газпром» объявил о продаже ряда санаторно-курортных объектов в России, Армении и Белоруссии.