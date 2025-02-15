Москва, 15 февраля, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Владельцев жилых помещений, сдающих жилье иностранцам, ждёт штраф в размере до 4 тыс. рублей, если они откажутся поставить на учет иностранного гражданина по месту пребывания. Об этом 15 февраля сообщили в главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ведомстве напомнили, что это входит в обязанности собственников квартир и домов.

«Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тыс. рублей», — процитировал ТАСС представителя пресс-службы МВД.

Отмечается, что зарегистрировать иностранца можно двумя способами: сделать учет по месту пребывания и регистрацию по месту жительства. При этом оба варианта не допускают возможности регистрировать в месте своего проживания родственников или иным образом распоряжаться жильем.

При этом процедура регистрации иностранцев не требует дополнительных затрат. Она может быть выполнена быстро через портал «Госуслуги» или непосредственно в территориальных органах МВД, МФЦ или филиалах паспортно-визовой службы МВД России, добавили в правоохранительном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в России с 5 февраля вступили в силу новые ограничения для иностранных граждан. Так, лица, совершившие правонарушение или незаконно находящиеся в РФ, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Данный список подразумевает запрет на покупку недвижимости, транспорта, управление автомобилем, получение кредита, бракосочетание, оформление новых банковских счетов и перемещение по территории государства. Попавшие в реестр будут обязаны присылать в МВД данные о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией.

К новым ограничениям также относятся и штрафные санкции за оказание незаконных услуг иностранным гражданам — 35–50 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических — 400–500 тыс. рублей.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, будут обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

2 февраля первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на территории России нелегально находятся около 670 тыс. иностранцев. Он добавил, что иностранные граждане могут до 30 апреля 2025 года обратиться в МВД и иные ведомства, чтобы легализовать своё пребывание на российской территории.