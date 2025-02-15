Волгоград, 15 февраля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Обломки беспилотника упали на кровлю дома и автомобиль в Волгограде, пострадал один человек. Об этом 15 февраля сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля», — говорится в сообщении.

У пострадавшего — легкие травмы, ему оказали необходимую помощь.

Власти добавили, что над территорией региона сбиты 17 дронов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 февраля Волгоградская область подверглась массовому налету украинских БПЛА, атаку отразили силы противовоздушной обороны. После падения обломков на территории промзоны вспыхнул пожар, который оперативно потушили.