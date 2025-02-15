Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА была пробита кровля одного из частных домов. Об этом 15 февраля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В Telegram-канале он уточнил, что инцидент зафиксировали в переулке Ермака Железнодорожного района. Жильцы дома не пострадали.

К месту происшествия для обезвреживания упавших обломков вызвали взрывотехников.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар в промзоне. Возгорание на площади не более 5 кв. м оперативно ликвидировали. Пострадавших не было.

В ночь на 15 февраля над четырьмя регионами России дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских дронов. В частности, 17 беспилотников перехватили над территорией Волгоградской, 12 — над территорией Калужской, девять — над территорией Ростовской и два — над территорией Саратовской области.

Ночью 14 февраля российские военные обезвредили над регионами 50 украинских беспилотников. Основную атаку противник совершил на Белгородскую область, где сбили 41 дрон ВСУ. Ещё пять БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Ростовской.