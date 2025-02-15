Кош-Агачский район, Алтай, 15 февраля, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Утром 15 февраля произошло землетрясение в Кош-Агачском районе республики Айтай. Жители ощутили подземные толчки. Подробности сообщили в региональном МЧС.

Цитата из видео Последствия землетрясения

Сейсмособытие силой в эпицентре 6,4 магнитуды началось в 08:48 в 1,3 км юго-восточнее села Бельтир Кош-Агачского района.

В пятидесятикилометровую зону попали шесть населённых пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит — Сортогой, Чаган Узун.

Предварительная интенсивность составила 4-5 баллов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в школе села Купчегень в Онгудайском районе. Также местами Кош-Агач было кратковременное отключение света.

«Сейсмическое событие ощущалось по всей территории Республики. Организовано обследование, все учреждения социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии», — добавили в МЧС, призвав соблюдать спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-западе Сибири ночью 15 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, событие случилось на границе Монголии и Республикой Алтай.

Подземный толчок был зафиксирован в 01:48 по времени UTC (04:48 мск) в 26 км от села Кош-Агач с населением 5700 человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.