Астрахань, 15 февраля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Ранним утром 15 февраля для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в семи городах РФ. Об этом сообщили в Росавиации.

orenburg-gov.ru Взлётно-посадочная полоса аэропорта

Ограничение ввели в аэропортах Грозного, Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Калуги, Ульяновска и Саратова.

О возобновлении полётов будет сообщено дополнительно, сказал представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратовской области ночью 15 февраля объявили опасность атаки беспилотников.

В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полётов 13 февраля были введены временные ограничения на работу.

Утром 11 февраля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Четыре часа спустя ограничения были отменены.

9 февраля временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в аэропортах Петербурга, Волгограда и Нижнего Новгорода. Пять воздушных судов были перенаправлены в других аэропорты. Тем же утром ограничения были отменены.