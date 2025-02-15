Москва, 15 февраля, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 15 февраля уничтожили 40 вражеских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Российским силам и средствам ПВО удалось перехватить 17 дронов в небе над Волгоградской областью. Ещё 12 беспилотников сбили над Калужской областью.

Также ночью были ликвидированы девять украинских БПЛА над территорией Ростовской области. Ещё два дрона сбили в Саратовской области.

Как передавало ИА Регнум, в Калужской области 15 февраля произошло возгорание на территории промышленного предприятия после падения украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В Ростовской области ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ с воздуха. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны поразили в небе над Ростовом, Чертковским и Шолоховским районами. Пострадавших нет.