Волгоград, 15 февраля, 2025, 07:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области за ночь 15 февраля силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили массированную атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба волгоградской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

«БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано», — прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он подчеркнул, что все профильные службы продолжают нести дежурство и оперативно реагируют на ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в Калужской области произошло возгорание на территории промышленного предприятия после падения украинского БПЛА, заявил губернатор региона Владислав Шапша. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативная группа. Предварительно, никто не пострадал.

В Ростовской области ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили воздушную атаку ВСУ. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны поразили в небе над Ростовом, Чертковским и Шолоховским районами. Пострадавших нет.