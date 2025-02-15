В ночь на 15 февраля над территорией четырёх регионов России дежурными средствами ПВО были уничтожены 40 украинских дронов. В частности, 17 беспилотников перехвачены над территорией Волгоградской, 12 — над территорией Калужской, девять — над территорией Ростовской и два — над территорией Саратовской области, информирует Минобороны. По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в семи городах РФ. Таким известием ознаменован новый, 1087-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

В Калужской области 15 февраля в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений, расположенного на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. С его слов, на месте работают расчёты спасателей и оперативная группа, по предварительной информации, пострадавших нет.

Вражеский налёт с воздуха отразили в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По уточненной информации, из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34 пробита кровля частного дома, жильцы не пострадали, пояснил Слюсарь.

Ранее очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT о взрывах в Волгограде: отмечается, что беспилотники ВСУ были сбиты в районе местного нефтеперерабатывающего завода в Красноармейском районе.

Тем временем накануне российские бойцы в результате решительных действий освободили населенные пункты Дачное и Зелёное Поле ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач.

А в курском приграничье суточные потери ВСУ составили более 290 боевиков. Военнослужащим группировки войск (ГВ) «Север» за последние сутки удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях Погребков, а также продвинуться на северо-запад от Гуево, — информирует 15 февраля Telegram-канал ГВ «Север».

«Обезумевший Сырский (главком ВСУ. — Прим. ред.) продолжает перебрасывать все резервы личного состава и техники в Суджанское приграничье. Украинцы сообщают в социальных сетях о переброске специальных штурмовых рот, основу которых составляют бывшие заключенные», — пишут «северяне». Тем не менее, по их словам, общее продвижение в Курской области за 14 февраля превысило 600 метров.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.