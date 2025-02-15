Москва, 15 февраля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. В ряды украинской армии насильно мобилизуют больных туберкулёзом и эпилепсией. Об этом сообщил пленный военнослужащий 145-го отдельного моторизованного батальона ВСУ Владислав Маруков, которого забрали на службу, несмотря на серьёзную травму позвоночника.

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

«Много нас там было больных. Там даже были люди с эпилепсией и с туберкулезом. Были люди, которые физически еле ходят», — приводит его показания ТАСС со ссылкой на материалы допроса.

По словам Марукова, его незаконно мобилизовали по пути на работу осенью 2024 года. После проверки документов всех «новобранцев» под конвоем вывезли в местный ТЦК, а затем направили на медкомиссию. Мужчину признали годным к военной службе даже с травмированным позвоночником. Он добавил, что после непродолжительной подготовки его направили на фронт. Маруков сдался после того, как он и несколько бойцов ВСУ оказались брошены командованием.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области российские военные взяли в плен душевнобольного мужчину, которого насильно мобилизовали в ВСУ и отправили в штурмовики. Он с детства страдает психическим расстройством. Его похитили сотрудники ТЦК в городе Знаменке Кировоградской области в июле 2024 года, отправили в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и забросили в приграничье Курской области.

В марте 2024 года украинский военный Николай Мозиль рассказал, что в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног. При этом командование предупредило его не попадать в плен, а подорвать себя гранатой.

Военкомат Одесской области в феврале мобилизовал инвалида, страдающего эпилепсией, и тот умер от приступа в первый день службы.