Магадан, 15 февраля, 2025, 07:11 — ИА Регнум. В Магадане заместитель дальневосточного транспортного прокурора 14 февраля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации (СВ МТУ). Мужчину обвиняют в мошенничестве, присвоении денег и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, в октябре 2023 года 49-летний мужчина получил от главы авиационного предприятия взятку в виде прогулочного полёта на вертолёте над Магаданской областью. Услуга оценивается в 315 тыс. рублей. Взятка была дана за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и выдаче необходимых документов, в том числе сертификата эксплуатанта.

Кроме того, в период с 2018 по 2024 год обвиняемый, используя служебное положение, присвоил свыше 960 тыс. рублей, завысив в авансовых отчетах стоимость понесенных командировочных расходов по оплате найма жилья.

Также, злоупотребив доверием подчиненных сотрудников, фигурант похитил почти 2 млн рублей, выплаченных в качестве оплаты командировочных расходов и премиального вознаграждения работникам управления.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного бюджету РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы администрации Дмитровского городского округа в Московской области Алексея Ионова, подозреваемого в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе.

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