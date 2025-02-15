Калуга, 15 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. В Калужской области произошло возгорание на территории промышленного предприятия после падения украинского БПЛА. Об этом 15 февраля сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

«На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений», — написал он в Telegram-канале.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативная группа. Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 13 февраля российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника, в том числе 37 — над территорией Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, один — в Ростовской. Ещё по три беспилотника поразили в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях.

В Ростовской области ночью 15 февраля силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ с воздуха. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны поразили в небе над Ростовом, Чертковским и Шолоховским районами. Пострадавших нет.

Ночью 15 февраля в Саратовской области объявляли опасность атаки беспилотников. В регионе сработали системы оповещения населения. Экстренные службы привели в полную готовность.