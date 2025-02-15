Будапешт, 15 февраля, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Капиталисты Запада мстят российскому лидеру Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х годов, он не позволил им встроить Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал национальным интересам. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Своё мнение политик высказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Kremlin.ru Виктор Орбан и Владимир Путин

В 1990-х годах мировые капиталисты, напомнил Орбан, следуя курсу макроэкономической политики, известному как «Вашингтонский консенсус», начали инвестировать в Россию. Они были уверены, что нашли способ интегрировать российскую экономику и огромные сырьевые и энергетические ресурсы в мировую, что должно было принести им огромные доходы.

Однако всё изменилось, когда к власти пришёл президент Путин, который заявил, что интеграция в мировую экономику не отвечает интересам России, и многое было сокращено. Американские и европейские инвесторы столкнулись со значительными потерями. И этого многие до сих пор простить не могут, утверждает венгерский премьер.

По мнению Виктора Орбана, идея о том, что капиталисты были близки к получению основного источника прибыли, но это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Они испытывают глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране.

«У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской… Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Но это их страна. Нравится нам это или нет. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение», — заключил Орбан.

При этом, политик акцентировал внимание и на том, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне, которая доминирует в западном обществе.

Как сообщало ИА Регнум, Россия после урегулирования украинского конфликта полностью восстановится в системе мировой экономики, заявил 14 февраля Виктор Орбан.

По его словам, РФ ввернётся и в структуру европейской безопасности. Венгерский лидер выразил уверенность в том, что договорённости о прекращении боевых действий на Украине в итоге будут достигнуты.

Серьёзный конфликт может начаться между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителя ЕС место за столом переговоров по Украине. Об этом заявил журналистам немецкий политолог Александр Рар.

13 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине. Он добавил, что допуск к диалогу можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого.