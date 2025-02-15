Саратов, 15 февраля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. В Саратовской области ночью 15 февраля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Романи Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Информация об угрозе атаки дронами поступила от Минобороны РФ, уточнил он. В регионе сработали системы оповещения населения. Экстренные службы были приведены в полную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотников. Основную атаку противник совершил на Белгородскую область, где сбили 41 дрон ВСУ. Ещё пять БПЛА обезвредили в Воронежской области, четыре — в Ростовской.

По информации оборонного ведомства, российские силы ПВО в период с 8 по 14 февраля сбили 725 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, ВС РФ ликвидировали реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», управляемую авиабомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.