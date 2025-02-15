Вашингтон, 15 февраля, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности понравилось главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер посоветовал Европе быть осторожной.

ИА Регнум Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

«Вэнс произнёс очень хорошую речь, на самом деле, очень блестящую речь, и Европа должна быть осторожна. И он говорил об иммиграции, в ЕС большая проблема с иммиграцией. Просто посмотрите, что случилось с преступностью. Посмотрите, что происходит в разных частях Европы», — отметил Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

По мнению президента США, речь Вэнса была очень хорошо принята европейцами.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемыми высказывания вице-президента США на Мюнхенской конференции. Демократия оказалась под сомнением со Джеймса Дэвида Вэнса. Он говорил об уничтожении демократии, отметил глава немецкого оборонного ведомства.

В своей речи на конференции Вэнс подчеркнул, что основные угрозы для Европы исходят не от России и Китая, а кроются внутри самого континента. В качестве примеров он привёл отмену выборов в Румынии, а также не исключил вероятность повторения аналогичных событий в Германии.

Исходя из трансляции речи Джей Ди Вэнса на сайте Белого дома, участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали его выступление без особого энтузиазма.