Горно-Алтайск, 15 февраля, 2025, 06:07 — ИА Регнум. На юго-западе Сибири ночью 15 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, событие случилось на границе Монголии и Республикой Алтай. Об этом данным Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Rosavtodor.ru Республика Алтай

Подземный толчок был зафиксирован в 01:48 по времени UTC (04:48 мск) в 26 км от села Кош-Агач с населением 5700 человек. Очаг залегал на глубине 120 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

По информации Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН (сейсмостанция), на территории республики зафиксировано сейсмособытие магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались по восточной части края — ж/д станции Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны и в Барнауле.

Чуть позже специалисты уточнили, что интенсивность не превышала 3 баллов, сейсмособытие ощущалось на территории 29 муниципальных образований.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии возросла вероятность мощного землетрясения магнитудой 8–9 в разломе Нанкай, расположенном к юго-востоку от японского острова Хонсю. В ближайшие 30 лет вероятность такого события специалистами оценивается в 80%. Об этом в январе предупреждали сейсмологи.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции предупредило население о возможных последствиях землетрясений в акватории Эгейского моря — в ряде регионов установлена мобильная сирена.