Москва, 15 февраля, 2025, 05:49 — ИА Регнум. Российские пенсионеры вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания», — пояснил он «РИА Новости».

В частности, в Салехарде коэффициент равен 1,8, в Москве его нет. При переезде пенсионера в регион с более мягким климатом размер надбавки уменьшается, и наоборот.

Подробнее парламентарий проинформировал о северной надбавке. Она положена пенсионерам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В данном случае фиксированная часть пенсии вырастет в 1,5 или 1,3 раза, уточнил Чаплин.

Пенсионеру важно знать, что районный коэффициент и северная надбавка не суммируются, применяется только одна из наиболее выгодных для него доплат.

Также доступна сельская доплата. Она предназначена для неработающих пенсионеров, которые проработали не менее 30 лет в агропромышленности на одной из 500 утверждённых правительством специальностей. Размер надбавки составит 25% от фиксированной части пенсии, в 2025 году — это 2182,18 рубля. При переезде в город выплата сохраняется, но прекращается при трудоустройстве пенсионера. Восстановить её можно после увольнения.

Ветераны, чернобыльцы и Герои Труда могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), включающую бесплатный проезд, лекарства и санаторно-курортное лечение. Её размер зависит от категории получателя и выбора — льготы деньгами или в натуральной форме.

Граждане с выдающимися достижениями в науке, культуре и искусстве получают дополнительные выплаты. Так, Героям СССР и России выплачивают 415% от базовой социальной пенсии. Кроме того, доплаты назначаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям.

Пенсионерам старше 80 лет выплачивается возрастная надбавка, удваивающая фиксированную часть пенсии. Аналогичная мера касается инвалидов первой группы. Кто содержит нетрудоспособных иждивенцев вправе рассчитывать на доплату в размере трети от фиксированной части пенсии на каждого иждивенца (но не более чем за троих).

Если пенсия при учёте всех надбавок осталась ниже прожиточного минимума, тогда выплачивается соцдоплата, доводящая доход до установленного уровня. Такие доплаты назначаются автоматически на основании данных Социального фонда России, заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.

В январе, феврале и марте 2025 года пенсии россиян, которым исполнится 80 лет в феврале, будут расти, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Фиксированную выплату к страховой пенсии у 80-летних россиян удвоят, она составит 17 815,4 рубля вместо 8907,7 рубля, а также с января 2025 года они будут получать дополнительную выплату в размере 1314 рублей. Получателям выплат не надо подавать никаких заявлений, так как все индексации и увеличения страховых пенсий теперь будут проходить автоматически.