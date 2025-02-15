Москва, 15 февраля, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Украинские командиры оставляют военных в полуокруженных городах и сёлах для того, чтобы демонстрировать боеспособность своих подразделений. Об этом рассказал «РИА Новости» пленный Сергей Дзюба.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

По словам украинца, признание политического руководства киевского режима командиры могут в отсутствие побед получить при значительных потерях в подразделении.

«Думаю, это политические баллы. Если нет побед, высокие чины получают звания и должности не за победы, а за большие потери. Если есть потери, значит, боевая бригада выполняла серьёзную задачу. Они пытаются на этом играть, но я не понимаю логики, не вижу, как… зачем просто людей убивать?» — сказал пленный.

Он подтвердил, что тактика ВСУ приводит к отправке неподготовленных бойцов на передовую — пытаются затащить людей обманом, силой и оставляют там, никто обречённых не вывозит.

Дзюба рассказал, что его тоже коснулась практика отправки на фронт неподготовленных бойцов.

«Это не ощущение, что командование бросает на смерть, это просто факт. Были в окружении, дальше некуда, ну есть возможность, ну выведите людей», — добавил боец.

Дзюба попал недавно в плен под Великой Новосёлкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дзюба говорил, что военнослужащие украинской армии и гражданское население ждут, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут достичь соглашения и установить мир в ближайшее время. При этом украинцы уже не верят в то, что власти Киева могут как-либо повлиять на ситуацию.

На Украине объявили о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Контракт не носит обязательного характера и не является принуждением, мобилизацией. После года службы доброволец может вернуться к гражданской жизни, пояснили в минобороны Украины.