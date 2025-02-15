Пленный рассказал, как командование ВСУ зарабатывает политические баллы
Пленный: офицеры ВСУ бросают своих на убой в окружении ради политических баллов
Москва, 15 февраля, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Украинские командиры оставляют военных в полуокруженных городах и сёлах для того, чтобы демонстрировать боеспособность своих подразделений. Об этом рассказал «РИА Новости» пленный Сергей Дзюба.
По словам украинца, признание политического руководства киевского режима командиры могут в отсутствие побед получить при значительных потерях в подразделении.
«Думаю, это политические баллы. Если нет побед, высокие чины получают звания и должности не за победы, а за большие потери. Если есть потери, значит, боевая бригада выполняла серьёзную задачу. Они пытаются на этом играть, но я не понимаю логики, не вижу, как… зачем просто людей убивать?» — сказал пленный.
Он подтвердил, что тактика ВСУ приводит к отправке неподготовленных бойцов на передовую — пытаются затащить людей обманом, силой и оставляют там, никто обречённых не вывозит.
Дзюба рассказал, что его тоже коснулась практика отправки на фронт неподготовленных бойцов.
«Это не ощущение, что командование бросает на смерть, это просто факт. Были в окружении, дальше некуда, ну есть возможность, ну выведите людей», — добавил боец.
Дзюба попал недавно в плен под Великой Новосёлкой.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Дзюба говорил, что военнослужащие украинской армии и гражданское население ждут, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут достичь соглашения и установить мир в ближайшее время. При этом украинцы уже не верят в то, что власти Киева могут как-либо повлиять на ситуацию.
На Украине объявили о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Контракт не носит обязательного характера и не является принуждением, мобилизацией. После года службы доброволец может вернуться к гражданской жизни, пояснили в минобороны Украины.