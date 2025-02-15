Москва, 15 февраля, 2025, 05:07 — ИА Регнум. Для россиян с 1 сентября могут пересмотреть правила прикрепления к поликлиникам. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ разместили на портале нормативных правовых актов.

Mosreg.ru Госуслуги

В документе указали, что россиянам сохранят возможность подать заявление в бумажном виде при личном обращении в поликлинику. Поданное через «Госуслуги» заявление будет заверяться неквалифицированной электронной подписью. Для онлайн-прикрепления к поликлинике потребуется предоставить данные паспорта, номер полиса ОМС и СНИЛС.

В настоящее время прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги» можно, но не во всех регионах.

Как сообщало ИА Регнум, чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо зайти в раздел «Здоровье» в личном кабинете на портале «Госуслуги», выбрать опцию «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета) и полиса обязательного медицинского страхования, указать телефон, адрес, электронную почту и выбрать подходящую медицинскую организацию. Сменить поликлинику в своём регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.

По мнению врачей и экспертов, отсутствие в России единой цифровой системы, которая обеспечила бы непрерывный обмен данными пациентов, является одной из ключевых проблем. Регионы и даже отдельные организации в одном регионе не могут получить доступ к данным пациента из другого медучреждения. Также эксперты указали на неравномерность уровня компьютерной грамотности врачей.