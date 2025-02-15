Москва, 15 февраля, 2025, 05:03 — ИА Регнум. Нацизм на Украине всколыхнет Европу, такой прогноз делал в декабре 2017 года тогда ещё лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Записи политика обнародовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский на заседании в Госдуме

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — предсказывал Жириновский.

Как пояснил Чернышов, он решил опубликовать одну из записок соратника на фоне последних событий.

«Как звучит сегодня. И это не пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из величайших умов современности. Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то он станет гробовщиком Евросоюза», — пояснил «РИА Новости» депутат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано, заверил российский лидер. Он также отметил, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах.

В 2023 году издание PressTV отмечало, что ЕС, несмотря на высочайший уровень банкротства в европейских компаниях, продолжал спонсировать Украину в ущерб собственной экономике.

Исключение Евросоюза из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США, так считает министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, перед европейцами стоит выбор: жить в мире или в условиях кризиса. От этого зависит будущее последующих поколений в Европе. Он призвал вести переговоры с сильной стороны с участием Украины и ЕС.