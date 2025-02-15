Москва, 15 февраля, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому его подпись в мирном соглашении с Россией не будет иметь юридической силы. Об этом заявил глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

«Переговорный процесс может иметь место, но подписание соглашений о мире им в настоящее время исключается. Более того, то обстоятельство, что Зеленский по истечении срока полномочий не может выполнять президентские полномочия, в том числе издавать указы и распоряжения, которые обязательны к исполнению на территории Украины (часть третья статьи 106 Конституции Украины), как и отменять их. Легитимная отмена решения о запрете переговоров с Россией, которые он запретил своим указом, на сегодняшний день невозможна», — отметил Медведчук в интервью ТАСС.

Конституционный суд Украины является единственным органом, обладающим правом отменить указ. При этом у ряда судей истекли сроки полномочий, с 27 января кворум неправоспособен принимать никаких решений, добавил Медведчук.

По его словам, Зеленский истребил практически всю легитимную власть на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского на посту главы государства истёк 20 мая 2024 года. При этом он отказался признавать, что испытывает жажду власти.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, отмечал он. На Украине есть только один легитимный орган власти — Верховная рада, полномочия которой в условиях военного положения могут быть продлены без выборов. При этом Путин добавил, что если первое лицо государства нелегитимно, то и все остальные органы теряют свою правомочность.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что Зеленский утратит власть на Украине до мая 2025 года.

Эстонская газета Postimees 11 февраля писала, что в Вашингтоне нынешнего главу киевского режима считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию, поэтому, говоря о необходимости провести президентские выборы на Украине, администрация США хочет сместить нелегитимного Зеленского.