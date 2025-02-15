Москва, 15 февраля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Представители силовых структур нагрянули в отель Savoy в Москве во время вечеринки в честь Дня святого Валентина. Об этом написали «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Силовики в ходе рейда проверяли документы гостей, при визуальном осмотре в фойе на полу были обнаружены пакетики с неизвестным белым порошком.

По информации издания, на вечеринке с DJ-сетом была журналист, бизнес-тренер, политический деятель Ирина Хакамада. Она планировала выступление. Комментарии она давать отказалась, с трудом сказав фразу, что «любовь — это исповедь Христа».

Также в числе посетителей была замечена блогер-миллионник Любовь Сидоркина с супругом Игорем Зайкиным.

По словам Зайкина, они сняли номер в отеле, в фойе просто спустились, и в этот момент ворвались силовики.

Несмотря на неожиданный визит правоохранителей с собаками, многие из присутствующих продолжали веселиться.

Постепенно некоторых гостей начали выводит на улицу.

При досмотре в одной из машин, припаркованных около отеля, обнаружено оружие.

После фуршета на первом этаже, гостям обещали «продолжение в номерах гостиницы», билеты продавали от 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в Санкт-Петербурге в арт-пространстве «Явление», где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), силовики задержали почти два десятка посетителей.

В московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошли рейды. Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.

В «ночном клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года прошла скандально известная «голая вечеринка». Мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева. Гости пришли в откровенных нарядах, а рэпер Vacio (Николай Васильев) надел на себя только носок.