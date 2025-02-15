Мирный, Якутия, 15 февраля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджёг станцию сотовой связи. Об этом сообщили правоохранители.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тыс. рублей за поджог станции сотовой связи», — передаёт «РИА Новости».

В полицию вечером 11 февраля позвонил мужчина. Он заявил, что вблизи города Мирный горит станция сотовой связи. В качестве подозреваемого был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края при попытке поджечь военкомат в Барнауле по заданию украинской террористической организации. Исполнить задуманное ему помешали сотрудники ФСБ. Студент выступал против проведения спецоперации и попыткой поджога хотел помешать выдвижению военных в зону боевых действий. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.

В Иркутской области в феврале задержали двоих местных жителей, подозреваемых в попытке поджога военной техники на территории воинской части в Ангарске. На допросе они признались в содеянном. На преступление их подтолкнули украинские спецслужбы за вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей. Вся переписка с куратором осуществлялась в интернет-мессенджере. Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).