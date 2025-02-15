В Мирном задержали студента за поджог станции сотовой связи
В Мирном задержали студента за поджог по заданию СБУ станции сотовой связи
Мирный, Якутия, 15 февраля, 2025, 04:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджёг станцию сотовой связи. Об этом сообщили правоохранители.
«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тыс. рублей за поджог станции сотовой связи», — передаёт «РИА Новости».
В полицию вечером 11 февраля позвонил мужчина. Он заявил, что вблизи города Мирный горит станция сотовой связи. В качестве подозреваемого был задержан 20-летний студент Мирнинского регионального технического колледжа. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о диверсии.
Как сообщало ИА Регнум, в январе задержали студента одного из средне-специальных учебных заведений Алтайского края при попытке поджечь военкомат в Барнауле по заданию украинской террористической организации. Исполнить задуманное ему помешали сотрудники ФСБ. Студент выступал против проведения спецоперации и попыткой поджога хотел помешать выдвижению военных в зону боевых действий. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта.
В Иркутской области в феврале задержали двоих местных жителей, подозреваемых в попытке поджога военной техники на территории воинской части в Ангарске. На допросе они признались в содеянном. На преступление их подтолкнули украинские спецслужбы за вознаграждение в размере около 30 тыс. рублей. Вся переписка с куратором осуществлялась в интернет-мессенджере. Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).