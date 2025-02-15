Буэнос-Айрес, 15 февраля, 2025, 03:41 — ИА Регнум. В Перу под пассажирским автобусом сломался мост. В результате происшествия погибли два человека, ещё около 40 получили ранения, сообщил портал Infobae.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Отмечается, что в автобусе находились более 50 пассажиров. К поломке моста привело разрушение конструкций. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. В полиции уточнили, что погибшими числятся водитель и один из пассажиров.

Трагедия произошла вечером 13 февраля у города Чанкай. Спасательные службы ведут поисковые работы. Прокуратура Перу объявила о начале расследования в связи с аварией.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года в Чегемском районе Кабардино-Балкарии ограничили движения после обрушения моста через реку Чегем вместе с проезжавшим по нему в этот момент бетоновозом. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В сентябре 2022 года в Красноярском крае под грузовиком обрушился мост. Авария произошла в Мотыгинском районе. Предварительно, при проезде автомобиля Mercedes через реку Малая Слюдская произошло обрушение моста. Никто не пострадал.