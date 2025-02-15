Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 03:25 — ИА Регнум. В основе урегулирования конфликта на Украине, который можно завершить в течение шести месяцев, должна быть реинтеграция России в международную систему безопасности, восстановление нормальных отношений между Россией и мировым сообществом, а также возобновление экономического сотрудничества между странами. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Говоря о предстоящей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, венгерский политик отметил, что перед американским президентом стоит непростая задача убедить Россию прекратить военные действия, в которых она одерживает победу.

«Как это сделать — большой вопрос. Но если искать ответ только в контексте конфликта между Россией и Украиной, то его не найти. Мы должны рассматривать более широкий спектр вопросов, включая реинтеграцию России в международную и европейскую системы безопасности, пути экономического сотрудничества с ней, в том числе в области энергетики, а также ситуацию на Украине», — пояснил Виктор Орбан.

Карлсон задал премьеру вопрос, считает ли он реалистичным срок в полгода для завершения конфликта.

«Да, определенно, даже раньше. Я так считаю», — сказал Орбан.

Виктор Орбан политически состоялся, оправдал себя практически во всём. Поэтому, когда он говорит, что в будущем самой большой угрозой для Запада может стать Украина, а не Россия, на это стоит обратить внимание, заключил Такер Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, исключение Евросоюза из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США. Об этом 14 февраля заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

14 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров ЕС не быть оленями. По его словам, важным для западных стран является не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов.

Дональд Трамп отметил, что сторонам удалось существенно продвинуться к разрешению украинского кризиса. Кроме того, он заявил о доверии президенту РФ в украинском вопросе. Меры могли быть приняты уже давно, указал Трамп.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Кроме того, глава государства, в частности, указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.