Киев, 15 февраля, 2025, 03:18 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки не понравились поправки Украины, внесённые в соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщило украинское издание NV.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Отмечается, что к правкам Киева у американцев возникли претензии из-за того, что соглашение в США готовили «сотни аналитиков», а на Украине изменения вносили глава киевского режима Владимир Зеленский и его помощники.

По этой причине была перенесена встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с Зеленским.

Официального подтверждения этому не было.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь. Он добавил, что Вашингтон намерен добиться от Киева соответствующих гарантий.

Зеленский 12 февраля заявил, что США передали Украине проект соглашения об использовании редкоземельных ископаемых. Он пообещал изучить документ и выразил надежду, что соглашение будет подписано на Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным журналиста газеты The Washington Post Джоша Рогина, 14 февраля Зеленский отказал предоставить права США на половину ещё не добытых минеральных ресурсов Украины.