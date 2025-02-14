Вашингтон, 15 февраля, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Журналистам агентства Associated Press запретили посещение Овального кабинета из-за отказа называть Мексиканский залив Американским. Об этом 14 февраля сообщил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович.

Abcsftp.com Овальный кабинет Белого дома

«Несмотря на свободу слова, первая поправка Конституции США не гарантирует привилегию беспрепятственного доступа, в частности, в Овальный кабинет и на борт номер один. Агентство Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия залива Америки», — пояснил Бадович в соцсети Х.

При этом доступ журналистов к остальным частям здания остался без изменений, за ними сохранят пропуска на территорию Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В США официально переименовали Мексиканский залив 24 января. МИД страны назвал это решение Трампа подтверждением центрального значения залива для нации.

Карты Google также официально переименовали Мексиканский залив в Американский. При этом полностью название изменилось только для граждан США, для мексиканцев оно осталось прежним, а для жителей всего остального мира пишется сразу два названия. Так, у российских пользователей на карте отображается старое название, а в скобках — новое.