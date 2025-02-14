Москва, 15 февраля, 2025, 02:41 — ИА Регнум. С 15 февраля в критически загруженные часы изменились правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщается на официальном сайте магистрали.

Ds.mos.ru Дорога в Москве

МСД — самая протяженная (68 км) внутригородская магистраль, проходящая через 48 районов.

Указано, что загруженные часы в Москве по будням: с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

«Рекомендуем подключить автооплату проезда в приложении «Парковки России». Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день», — пояснили в пресс-службе.

В зависимости от длины маршрута тарифы составляют от 5 до 45 рублей в часы наиболее высокой загрузки. При этом есть перечень льготных категорий, для которых проезд остаётся бесплатным.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с начала 2024 года построили больше 60 км новых дорог, сказал мэр Сергей Собянин. В их число вошли участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига, участок дороги, соединяющий МСД и Симферопольское шоссе, первая очередь трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе). Была открыта транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

В планах на ближайшие три года проложить больше 250 км дорог.

На юге Москвы продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра, которое планируется завершить к 2026 году.