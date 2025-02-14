Москва, 15 февраля, 2025, 02:21 — ИА Регнум. Троих участников драки в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве по решению суда арестовали на 15 суток. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы Алиев И. А., Магомедов Г. Г., и Алиев Г. М. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство). Каждому назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — уточнили в Telegram-канале инстанции.

Установлено, что фигуранты в ресторане нарушали общественный порядок, выражали явное неуважение к обществу, размахивали руками и не реагировали на жалобы людей.

Инцидент случился 14 февраля в центре Москвы. Несколько человек учинили крупную драку в ресторане. Посетители в панике покидали заведение.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года на Большой Никитской улице в Москве между несколькими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого они применили, предположительно, травматическое оружие. Один из участников инцидента получил огнестрельное ранение в область бедра. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2024 года драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной. В ходе потасовки его ранили из пневматического пистолета. Полиция начала проверку по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».