Вашингтон, 15 февраля, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка членов БРИКС подорвать доллар, может привести к плачевным последствиям не только для Америки, но и для мира в целом. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Kremlin.ru Главы государств-членов БРИКС

«Это было бы ужасно для нашей страны. Это было бы плохо для мира. Шесть стран собрались вместе. Они хотят подорвать доллар», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что введёт 100% пошлины против каждой из стран БРИКС, а также заявил, что объединение «быстро разваливается».

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты безотлагательно введут пошлины в 100%, если страны БРИКС всё-таки решат сделать собственную валюту, в обход американского доллара, заявил ранее Трамп.

Подводя итоги прошедшего в октябре 2024 года саммита БРИКС в Казани, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что одним из наиболее важных решений мероприятия стало введение статуса партнёров объединения. По его словам, сейчас наблюдается стремительный рост авторитета организации, с которой желают работать всё больше стран.

С 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединились к БРИКС. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырём странам.