Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Исключение Евросоюза из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине может стать поворотным моментом в отношениях с США. Об этом 14 февраля заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Подтвердилось то, о чём мы давно говорили: США стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придётся жить с последствиями этого договора. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — отметил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Писториуса, перед европейцами стоит выбор: жить в мире или в условиях кризиса. От этого зависит будущее последующих поколений в Европе. Он призвал вести переговоры с сильной стороны с участием Украины и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров ЕС не быть оленями. По его словам, важным для западных стран является не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что администрация США своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира. Он заверил, что не позволит этому случиться.

Немецкий политолог Александр Рар не исключил начало серьёзного конфликта между США и Европой из-за требований Брюсселя предоставить представителю ЕС место за столом переговоров по Украине. Эксперт уточнил, что президент США Дональд Трамп не планирует приглашать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен или её заместителя Каю Каллас на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению политолога, претензии Европы могут ещё больше разозлить американскую администрацию. На Мюнхенской конференции по безопасности из-за этого представители Германии могут подвергнуться «показательной порке», считает Рар.