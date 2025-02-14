Москва, 15 февраля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием почетного президента Олимпийского комитета РФ (ОКР), члена Международного олимпийского комитета (МОК) Виталия Смирнова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Виталий Смирнов

«Владимир Путин позвонил выдающемуся спортивному деятелю Виталию Смирнову и поздравил его с днем рождения», — говорится в сообщении.

Помощник президента Алексей Дюмин от имени главы государства лично поздравил юбиляра. Он зачитал поздравительный адрес Путина.

Виталий Смирнов родился 14 февраля 1935 года в Хабаровске. Он возглавлял ОКР с 1992-го по 2001 год. С 1971 по 2015 год был членом Международного олимпийского комитета, с 2016 года является почетным членом организации. С 1962-го по 1972 год Смирнов был председателем Федерации водного поло СССР.

Имеет много наград.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Виталию Смирнову 3 февраля.

13 декабря на пост президента ОКР был избран министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Он был единственным кандидатом на эту должность, его избрание поддержали 197 делегатов, двое воздержались.